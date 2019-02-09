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Araçları baba ve oğluna mezar oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 14:15 | Son Güncelleme

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir Alpu karayolu 4’üncü kilometrede öğle saatlerinde meydana geldi.

Araçları baba ve oğluna mezar oldu

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir Alpu karayolu 4’üncü kilometrede öğle saatlerinde meydana geldi. Alpu istikametine doğru hareket eden İlhan Sır(59) idaresindeki 26 EB 493 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir neden yüzünden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Mustafa Cüneyt Gürdal idaresindeki 26 RS 366 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Eskişehir İtfaiyesi ekipleri, araçlarında sıkışan baba ve oğlunu çıkardı. Baba İlhan Sır Şehir Hastanesine, oğlu Muhammed Sır (26) ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Sır, hastaneye sevk edilmesi akabinde hayatını kaybederken, oğlu ise hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hafifi şekilde yaralanan tır şoförü Gürdal ise ayakta tedavi edildi.
Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor.

Araçları baba ve oğluna mezar oldu

Araçları baba ve oğluna mezar oldu

Araçları baba ve oğluna mezar oldu

Araçları baba ve oğluna mezar oldu

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