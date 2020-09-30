HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar

Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’dan eğlenmek için geldikleri Denizli’de araçları bozulan iki kafadar, gördükleri ilk evden motosiklet çaldı.

Afyonkarahisar’dan eğlenmek için geldikleri Denizli’de araçları bozulan iki kafadar, gördükleri ilk evden motosiklet çaldı. Çaldıkları motosikletle geri dönen şüpheliler, JASAT ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 32 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşayan Ş.Ü. (47) ve M.A.O. (40), eğlenmek için Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Balçık Mahallesi’ndeki alkollü bir mekana geldi. Eğlendikten sonra otomobilleri çalışmayınca yakında bulunan eve giden Ş.Ü., avluda bulunan motosikleti çaldı. Hırsızlık olayı sırasında sokakta gözcülük yapan M.A.O’nun da motosiklete binmesiyle bölgeden uzaklaşan iki kafadar, çalıntı araçla evlerine döndü. Motosiklet sahibinin şikayeti üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatan jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek yapılan araştırmada 13 kameranın 32 saatlik kaydını izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, Dinar ilçesinde belirlenen adreslerine Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan operasyonda çaldıkları motosikletle birlikte yakalandı.
Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin yapılan sorgulamalarında Ş.Ü’nün 40, M.A.O’nın ise 31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çivril Adliyesine sevk edilen şüphelilerden hırsızlığı gerçekleştiren Ş.Ü. tutuklanırken, gözcülük yapan M.A.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Çalınıp götürüldüğü Dinar’da bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Gözler 19.00'daki kritik toplantıdaGözler 19.00'daki kritik toplantıda
Türkiye’deki o yer Avrupa’nın en güzel kasabaları listesindeTürkiye’deki o yer Avrupa’nın en güzel kasabaları listesinde
1/
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Diğer Haberler
Zonguldak'ta korkunç olay! Kahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar etti
Kahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar etti
Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Eğlenmek için Denizli'ye geldiler, araçları bozulunca motosiklet çalıp Afyonakrahisar'a döndüler
Eğlenmek için Denizli'ye geldiler, araçları bozulunca motosiklet çalıp Afyonakrahisar'a döndüler
Duygu Delen'in ölümünde yeni gelişme: Balkondan atıldığı netlik kazandı
'Balkondan atıldığı netlik kazandı'
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.