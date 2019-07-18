Araçları orijinal kilometrelerini düşürüp hasarlarını gizleyerek satmışlar

Ankara'da orijinal kilometrelerini düşürdükleri ve hasarlarını gizledikleri araçları internet siteleri vasıtasıyla sattıkları öne sürülen 7 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitelerindeki ilanlarda araçların orijinal kilometreleri ve hasar kayıtlarının değiştirildiği, donanım özellikleriyle ilgili yanıltıcı bilgiler verildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu 7 zanlı gözaltına alındı.

- Kazalı araçları "emsalsiz" diye satmışlar

Şüphelilerin, şirketlerde veya ticari taksi olarak kullanılan kilometreleri yüksek, hasarlı ve arızalı araçları ucuz fiyata aldıkları, temizlik, direksiyon kaplama, aksesuar değişikliği ve boya rötuşları gibi işlemlerin ardından orijinal kilometrelerini düşürdükleri ve "çiçek gibi", "hatasız-boyasız", "kusursuz-emsalsiz" diyerek internetten sattıkları belirlendi.

Ayrıca, şüphelilerin müşterilerle anlaşmak için bazı araçların donanım özelliklerini yüksek gösterdikleri, satış işleminin ardından alıcılara, araçları kilometre ve hasar geçmişini bilerek satın aldıklarına dair protokol imzalattıkları öne sürüldü.