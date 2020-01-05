HABER
  4. Araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı

Araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

KONYA'da 4 aracın aküsünü çalan Deniz D.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 4 aracın aküsünü çalan Deniz D. (35) ile oğlu Ramazan D. (16) ve arkadaşı Hasan T. (32) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Meram ilçesinde son günlerde farklı noktalarda park halindeki 4 aracın aküsü çalındı. Bunun üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin Deniz D., oğlu Ramazan D. ve arkadaşı Hasan T. olduğunu belirledi. Şüpheliler, dün akşam saatlerinde Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi'nde gözaltına aldı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Kardeşini öldürdüğünü kabul etmediKardeşini öldürdüğünü kabul etmedi
(Özel) Lokum kutusunun içinden uyuşturucu çıktı(Özel) Lokum kutusunun içinden uyuşturucu çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Denizde aşka geldiler!

Denizde aşka geldiler!

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Konya'da kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı adliyede

Dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! 2 yaşındaki bebek 20. kattan düşt

Bebek ölümden döndü! Hayatını eczacı kurtardı

Dehşet anları! Bebek ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.