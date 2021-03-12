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Araçların camını kırıp içindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlar yakalandı

12.03.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Araçların camını kırıp içindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlar yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde araçların camını kırıp içindeki değerli eşyaları ve araçların plakalarını çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde araçların camını kırıp içindeki değerli eşyaları ve araçların plakalarını çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın camı kırılarak içindeki 2 çeyrek altın, 15 gram altın ve bir cep telefonu ile 2 farklı araca ait plakaların çalınması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hırsızları yakalayabilmek için çalışma başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hırsızların kimliğini ve adresini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şahısların adresine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında M.K. ve B.K. ismindeki 2 şahıs, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların olaylarda kullandıkları otomobil de ele geçirildi. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüphelilerin, Çayırova ilçesinde de 2 farklı araçların plakalarını çaldıkları ortaya çıktı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları mahkemece M.K. isimli şahıs tutuklanırken, B.K. isimli şahsın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Araçların camını kırıp içindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlar yakalandı

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