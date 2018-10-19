HABER

Araçların camını silen insanlar buldukları fikirle hayran bıraktı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2018 18:56 | Son Güncelleme

Araba camı silerek para kazanan insanlar buldukları fikirle hayran bıraktılar.

Işıkta bekleyen araçların camlarını silerek para kazanmak artık çok demode oldu diye düşünüyorsanız, bir de bu fikri görün!

PARTNERÜnlü model Trump ile akraba oldu!Ünlü model Trump ile akraba oldu!
Komutanın emriyle sürünen sevimli köpek kahkahaya boğduKomutanın emriyle sürünen sevimli köpek kahkahaya boğdu
Hırsızları gören çalışan, onlara böyle yardım etti!Hırsızları gören çalışan, onlara böyle yardım etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cam silme araba

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Komutanın emriyle sürünen sevimli köpek kahkahaya boğdu

Komutanın emriyle sürünen sevimli köpek kahkahaya boğdu

Hırsızları gören çalışan, onlara böyle yardım etti!

Hırsızları gören çalışan, onlara böyle yardım etti!

Meraklı ayı bir adamın arabasına dadandı

Meraklı ayı bir adamın arabasına dadandı

Müşterisine masaj yapan fil fenomen oldu

Müşterisine masaj yapan fil fenomen oldu

İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.