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Araçların camlarını kırıp, para çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 19:08 | Son Güncelleme

BURSA'da, 3 aracın kelebek camını kırarak, toplam 100 bin TL çalan 3 hırsızdan B.K.

Araçların camlarını kırıp, para çalan hırsızlar yakalandı

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, 3 aracın kelebek camını kırarak, toplam 100 bin TL çalan 3 hırsızdan B.K. (22) ile Y.K. (17), 150 güvenlik kamerasının kayıtlarının incelenmesi sonucu polis ekiplerince internet kafede yakalandı. İkilinin emniyetteki ifadeleri üzerine K.P. (24) de saklandığı evde, yatağın altında gizlenirken, yakalandı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, Çekirge Mahallesi'nde 3 araçtan kelebek camları kırılarak, toplam 100 bin TL çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, 150 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek, hırsızların B.K., Y.K. ile K.P. olduğunu belirledi. Hırsızları takibe alan ekipler, Y.K. ve B.K.'nin Yıldırım ilçesindeki internet kafede olduğunu tespit etti. İkili, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, oyun oynarken yakalandı. Y.K. ve B.K.'nin emniyetteki ifadeleri üzerine K.P. de saklandığı eve düzenlenen operasyonda, yatağın altında gizlenirken, yakalandı. Gözaltına alınan hırsızların, çaldıkları 100 bin TL'nin 50 bin TL'siyle araç aldıkları ve bu araçla kaza yaptıkları öğrenildi. Y.K., yaşı 18'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. B.K. ile K.P. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Araçların camlarını kırıp, para çalan hırsızlar yakalandıAraçların camlarını kırıp, para çalan hırsızlar yakalandı

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