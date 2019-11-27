HABER

Araçların çarptığı kedi ve şahine tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:09 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, araç çarpması sonucu yaralanan kedi ve şahin, veteriner Önder Alkan tarafından tedavi edildi.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, araç çarpması sonucu yaralanan kedi ve şahin, veteriner Önder Alkan tarafından tedavi edildi.
Kentte yaşayan Fatma Karadağ'ın evde baktığı kedisi 'Kral' kayboldu. Karadağ, mahallede kedisini aramasına rağmen bulamadı. 'Kral', 4 gün sonra kapının önünde yaralı bulundu. Kedisini alarak, veterinere götüren Karadağ, araç çarpması sonucu yaralandığını öğrendi. İç organları zarar gören kedi, ameliyat edildi. Kedisini yaralı görünce üzüldüğünü anlatan Fatma Karadağ, "Mahallemizde gezerken araç çarpıp kaçıyor. 4 gün sonra kedimiz eve sürünerek geldi. Veterinere getirdikten sonra bir arabanın çarptığını, iç organlarının zarar gördüğünü söylediler. Ameliyatı yapıldı, 10 gün kadar veterinerde gözetim altında kaldı. Ben sürücü arkadaşlardan çok rica ediyorum; çarptıkları hayvanları bırakıp kaçmasınlar. Mutlaka bir veterinere getirsinler. Mümkünse de sahiplerine haber versinler. Sadece evde bakılan hayvanlar için değil sokak hayvanları için de geçerlidir" dedi.
Zonguldak- Ankara yolunda aracıyla giden sürücü de yaralı bulduğu şahini veterinere götürdü. Araç çarpması sonucu yaralanan şahine tedavi uygulandı. Bir süre gözetim altında tutulacak şahin, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Şahinin ve kedinin tedavisi hakkında bilgi veren veteriner Önder Alkan, "Kedi ve şahin araç çarpması sonucu yaralanmış. Sürücüler hayvanlara karşı daha duyarlı olması istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla: Bana haberi getiren isim...
Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2) - YenidenKimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2) - Yeniden
Hayvan hırsızları çoban köpeklerini zehirlediHayvan hırsızları çoban köpeklerini zehirledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Medya AŞ'den çıkarılan iki işçi işe iade davasını kazandı

İBB Medya AŞ'den çıkarılmışlardı

AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı

AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı

İstanbul'da 'korsan otopark operasyonu! 450 jandarma katıldı

İstanbul'da dev operasyon! 450 jandarma katıldı

Mansur Yavaş ile ilgili 'sosyal yardım' iddialarına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Mansur Yavaş'la ilgili o iddiaya açıklama geldi

Isparta'da ele geçirildi! Hepsi Tunç Çağı'na ait

Isparta'da ele geçirildi! Hepsi Tunç Çağı'na ait

Ordu’daki seri katille ilgili kan donduran detaylar

Ordu’daki seri katille ilgili kan donduran detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.