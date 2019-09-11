HABER

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:14 | Son Güncelleme

Siirt’in Pervari ilçesinde sarp ve dağlık alandaki Narsuyu köyünde parke taşı döşeme çalışmalarında araçların giremediği bölgelere taşlar katırlarla taşınıyor.Pervari Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin 2019 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Narsuyu köyüne yaklaşık 2 bin 500 metrekare parke taşı döşemesi yapıldığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Hizmet noktasında genel sekreterlik olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Siirt’in Pervari ilçesinde sarp ve dağlık alandaki Narsuyu köyünde parke taşı döşeme çalışmalarında araçların giremediği bölgelere taşlar katırlarla taşınıyor.
Pervari Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin 2019 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Narsuyu köyüne yaklaşık 2 bin 500 metrekare parke taşı döşemesi yapıldığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Hizmet noktasında genel sekreterlik olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 2019 KÖYDES Projesi kapsamında gerek Pervari ilçemiz başta olmak üzere birden çok köylerimize parke taşı döşemesini gerçekleştirdik. Pervari ilçesine bağlı Narsuyu köyünün coğrafi yapısı oldukça zor idi. Burada çalışan arkadaşlarımız büyük zorluklar çekiyordu ve parke taşı döşemesinde kullanılacak malzemelerin araçlar ile taşınması mümkün değildi. Yapılan çalışmaların aksamaması için bizler köylülerin katırlarını kiralamak zorunda kaldık ve katırlar ile kum ve parke taşı taşınıyor. Bu sayede işimiz kolaylaşarak köyün mahalleri parke taşı ile donatılacaktır. Köyümüzde bulunan aileler rahatlıkla ulaşım sağlayacaklar, yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtulacaklar" dedi.

"Çamurdan ve tozdan kurtulduk"
Narsuyu köyünün muhtarı Metin Uluhatun, yapılacak çalışmalarla köyü kış aylarında çamurdan, yaz aylarında ise tozdan kurtardıklarını belirtti. Köylerinde bulunan iki mahallenin tamamının parke taşı ile döşenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uluhatun, "Bu çalışmada emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizleri kışın çamurdan, yazın ise tozdan kurtardılar. Çocuklarımız okullarına rahat bir şekilde gidip gelecekler. Köyümüzün mahalleri çok dar, 3-4 insanın aynı anda bile geçmesi mümkün değil. İl Özel İdaresi parke taşını ve malzemelerini buraya taşımakta güçlük çekti ve çareyi katırlarda buldu. Katırlar köylülerden kiralandı ve kum ile parke taşları bunların vasıtası ile ustalara ulaştırıldı. Ustalar bunları alarak parkemizi döşediler ve döşeme işlemi halen devam ediyor. Bunun yanında ise köyümüzde yılda 750 tona yakın nar hasadı yapılıyor, köylünün önemli geçim kaynağıdır. Bu narlar köyün aşağısında bulunan bahçelerde toplanarak katırlar vasıtası ile köyün üst kısmı, yani araçların girebildiği yere taşınıyorlardı. Ancak parke taşı döşenmeden önce narları taşıyan katırlar büyük zorluk çekiyorlardı. Döşenen parke taşı sayesinde köylülerimiz rahatlıkla narlarını taşıyabileceklerdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı

Araçların giremediği yerlere katırlarla taş taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.