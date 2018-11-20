HABER

Araçların lastiklerini kesen ve ayakkabı çalan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 16:50 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de park halindeki çok sayıda aracın lastiklerini kesen bir siteden de kapı önüne bırakılan ayakkabıları çalan M.A.Ş.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de park halindeki çok sayıda aracın lastiklerini kesen bir siteden de kapı önüne bırakılan ayakkabıları çalan M.A.Ş. polisin takibi sonucu yakalanıp, tutuklandı.
Kent merkezinde son günlerde park halindeki çok sayıda aracın lastiklerinin kesilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiperi araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, yaşı 18'den küçük olan M.A.Ş. olduğu belirlendi. Nar Beldesi Baş Mahallesi'ndeki bir siteden de kapı önüne bırakılan ayakkabıları çaldığı tespit edilen M.A.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'nce ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

PARTNER'Gelin el ele yürüyelim''Gelin el ele yürüyelim'
Liseli Sedanur, dere kenarında ölü bulundu (2)- YenidenLiseli Sedanur, dere kenarında ölü bulundu (2)- Yeniden
Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildiServiste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.