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Araçların lastiklerini kestiği iddia edilen zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

Sinop'ta 9 aracın lastiklerini kestiği iddia edilen zanlı, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde gözaltına alındı

SİNOP (AA) - Sinop'ta 9 aracın lastiklerini keserek zarar verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Osmaniye köyü mevkisinde 9 aracın lastiklerinin aynı gün bıçakla kesilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerine yakın bölgelerdeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İsmail Ç. olduğunu belirledi.

Kent merkezindeki adresinde gözaltına alınan zanlının üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

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araç bıçak lastik sinop

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