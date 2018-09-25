Araçların şasi numarasını değiştiren kaportacı yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, eski model araçların şasi numaralarını değiştirip trafiğe çıkarmak isteyen kaportacı, polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araçların motor ve şasi numaralarının "change" diye adlandırılan yöntemle değiştirilerek trafiğe çıkarılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonucu, bir iş yerinde "kuş grubu" olarak nitelendirilen eski model araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdiği tespit edilen kaporta tamircisi S.Y. gözaltına alındı.
Şüphelinin, araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdiği numaratörlere de el konuldu.
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
Trump'tan yeni yaptırım mesajı! Dünyaya duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a büyük şok!
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum