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Araçların şasi numarasını değiştiren kaportacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:41 | Son Güncelleme

Araçların şasi numarasını değiştiren kaportacı yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, eski model araçların şasi numaralarını değiştirip trafiğe çıkarmak isteyen kaportacı, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araçların motor ve şasi numaralarının "change" diye adlandırılan yöntemle değiştirilerek trafiğe çıkarılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucu, bir iş yerinde "kuş grubu" olarak nitelendirilen eski model araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdiği tespit edilen kaporta tamircisi S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin, araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdiği numaratörlere de el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
araç Numara Ruhsat şasi

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