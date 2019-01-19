HABER

Araçlarına aldıklarını üniversitelilerin paralarını gasbettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 09:10 | Son Güncelleme

ADANA'da yolda kalan 2 üniversite öğrencisini otomobillerine alıp, para ve saatlerini gasbeden 3 şüpheli, yakalandı.

Araçlarına aldıklarını üniversitelilerin paralarını gasbettiler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yolda kalan 2 üniversite öğrencisini otomobillerine alıp, para ve saatlerini gasbeden 3 şüpheli, yakalandı.
Olay, 17 Ocak günü Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlenmek amacıyla dışarı çıkan Çukurova Üniversitesi öğrencileri A.O.B. (20) ve K.N. (20), gece geç saatte yurda dönmek için toplu taşıma aracı ve taksi bulamayınca yürümeye başladı. Bu sırada Emir Kürşat O. (22), Bekir A. (23) ve İbrahim K. (23) otomobille öğrencilerin yanında durup gidecekleri yere götürmeye teklif etti. Bunun üzerine A.O.B. ve K.N., araca bindi. Bir süre sonra, şüphelilerden İbrahim K. bıçak çekerek, "Üzerinizdeki tüm paraları verin" dedi. Emir Kürşat O.'nun "Parayı vermiyorlarsa, bıçakla" sözleri üzerine korkan A.O.B. ve K.N. ceplerindeki 120 lira ve kol saatlerini şüphelilere verdi. Daha sonra öğrenciler araçtan indirildi. Şüpheliler uzaklaşırken, iki arkadaş polisi aradı. Gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, otomobilin marka ve modelinin öğrenip, güzergahtaki güvenlik kameralarından aracın plakasını saptadı. 3 şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Araçlarına aldıklarını üniversitelilerin paralarını gasbettilerAraçlarına aldıklarını üniversitelilerin paralarını gasbettiler

PARTNERBu görüntü Türkiye'nin yanı başında! Dünyada benzeri yokBu görüntü Türkiye'nin yanı başında! Dünyada benzeri yok
2 arkadaş, uyuşturucu almak için buluştukları kişi tarafından tabancayla vuruldu2 arkadaş, uyuşturucu almak için buluştukları kişi tarafından tabancayla vuruldu
Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle bittiHusumetli iki grubun tartışması, cinayetle bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

ABD maaşları ödeyemiyor ama First Lady tatile çıktı

ABD maaşları ödeyemiyor ama First Lady tatile çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.