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Araçlarına aldıklarını üniversitelilerin paralarını gasbettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

ADANA'da yolda kalan 2 üniversite öğrencisini otomobillerine alıp, para ve saatlerini gasbeden 3 şüpheli, yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yolda kalan 2 üniversite öğrencisini otomobillerine alıp, para ve saatlerini gasbeden 3 şüpheli, yakalandı. Olay, 17 Ocak günü Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlenmek amacıyla dışarı çıkan Çukurova Üniversitesi öğrencileri A.O.B. (20) ve K.N. (20), gece geç saatte yurda dönmek için toplu taşıma aracı ve taksi bulamayınca yürümeye başladı. Bu sırada Emir Kürşat O. (22), Bekir A. (23) ve İbrahim K. (23) otomobille öğrencilerin yanında durup gidecekleri yere götürmeye teklif etti. Bunun üzerine A.O.B. ve K.N., araca bindi. Bir süre sonra, şüphelilerden İbrahim K. bıçak çekerek, "Üzerinizdeki tüm paraları verin" dedi. Emir Kürşat O.'nun "Parayı vermiyorlarsa, bıçakla" sözleri üzerine korkan A.O.B. ve K.N. ceplerindeki 120 lira ve kol saatlerini şüphelilere verdi. Daha sonra öğrenciler araçtan indirildi. Şüpheliler uzaklaşırken, iki arkadaş polisi aradı. Gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, otomobilin marka ve modelinin öğrenip, güzergahtaki güvenlik kameralarından aracın plakasını saptadı. 3 şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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