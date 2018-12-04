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Araçlarına çalıntı plaka takarak hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 17:05 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, araçlarına çalıntı plaka takarak, bankadan para çektikten sonra takip ettikleri 4 kişinin otomobilinden hırsızlık yapan 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, araçlarına çalıntı plaka takarak, bankadan para çektikten sonra takip ettikleri 4 kişinin otomobilinden hırsızlık yapan 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı. Gaziantep'te, son 3 ay içerisinde 4 kişi bankadan çektikleri paralarının araçlarını park ettikleri sırada kendilerini takip eden kişilerce çalındığını belirterek polise şikayetçi oldu. Olaylarla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı noktalardaki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası incelemelerinde, bankadan para çektikten sonra araçlarıyla yola çıkan kişilerin takip edildiğini belirledi. Ancak, mağdur olan kişileri takip edenlerin kullandığı araçlarda takılı olan plakaların ise çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polislerin uzun incelemesinin ardından çalıntı plakalar taktıkları araçlarıyla bankadan çıkan kişileri takip ederek hırsızlık yapan kişilerin A.B., D.G., A.Ç. ve C.B. olduğu belirlendi. Adreslerinin de belirlenmesinin ardından polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 tüfek, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çalınan paraların bir miktarı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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