Araçlarına toz kondurmuyor, ayakkabısını çıkarıp öyle sürüyor

Antalya’da fabrikadan çıktığı haliyle satın aldığı kilometresi düşük 1993 ve 1994 model Doğan SLX otomobil koleksiyonuna 35 bin kilometrede 1993 model bir araç daha ekleyen Abdullah Şimşek’in araba sevdası görenlerin ağzını açık bırakıyor. Aracına toz kondurmayan, ayakkabıyla araçlarına binmeyen ve üstüne örttüğü brandaları da öperek açan Şimşek, bu tutkusunun eşiyle arasında kıskançlığa yol açtığını belirterek, “Eşim kıskansa neye yarar ki, benim için bu araba çok önemli. Hanım bulursun ama bu arabaları bulamazsın. İlla ki kıskançlık oluyor ama ben sevgimi bunlara veriyorum. En azından bunlar yanlış yapmıyor” dedi.