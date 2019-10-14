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Araçlarında Kalaşnikof ve tabancalarla yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

ERZURUM'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda Kalaşnikof tüfek ve tabancalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Araçlarında Kalaşnikof ve tabancalarla yakalandılar

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda Kalaşnikof tüfek ve tabancalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik Karaçoban ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları aracın bagajında yapılan aramada ise zulalanmış halde 1 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 mm çapında Star marka tabanca, 1 adet 9 mm çapında Fabrique marka tabanca, 1 adet adet otomatik av tüfeği, 102 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 11 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 52 adet av tüfeği mühimmatı ile 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi adli makamlara sevkedildi.
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