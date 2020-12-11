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  4. Araçlarında kokain ele geçen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Araçlarında kokain ele geçen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

11.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Samsun’da araçlarında kokain, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da araçlarında kokain, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.T. ve Ç.K.’nin içinde bulunduğu araçta yaptıkları aramada satışa hazır 11 paket halinde 8,23 gram kokain, 8,46 gram esrar ve 22 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili T.T. ve Ç.K. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.T. ve Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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