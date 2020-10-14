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Araçlarında uyuşturucu ele geçen 3 kişiye adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 19:03 | Son Güncelleme

Samsun’da araçlarında 1 kilo 273 gram esrar ele geçen 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde İ.Ö., A.V.

Araçlarında uyuşturucu ele geçen 3 kişiye adli kontrol

Samsun’da araçlarında 1 kilo 273 gram esrar ele geçen 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde İ.Ö., A.V. ve O.G.’nin içinde bulunduğu otomobili takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 273 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Ö., A.V. ve O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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