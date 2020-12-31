Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan koca tutuklandı, karısına adli kontrol

Samsun’da asayiş uygulaması yapan Yunus polisleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 bin 520 kapsül sentetik ecza ile ele geçen koca mahkemece tutuklanırken, karısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği’nde görevli Yunus polisleri, asayiş uygulaması yaptıkları sırada şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 bin 520 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan K.Y. ile G.Y. adlı kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan K.Y. ve karısı G.Y., " Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren koca K.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, karısı G.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

