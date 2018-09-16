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Araçlarını bırakıp pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

Edirne'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bisiklet turu düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bisiklet turu düzenlendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye başkan yardımcıları ve bisikletçilerden oluşan grup, Sağlık Yolunda toplandı.

Startın verilmesiyle pedal çevirmeye başlayan bisikletçiler, Sağlık Yolunda tur attı.

Başkan Gürkan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turuna katıldıklarını belirtti.

Bir nebze olsun araçlardan ve hareketsizlikten uzak kaldıklarını ifade eden Gürkan, "Özellikle fosil yakıtlı araçları kullanmayarak, daha çok kas gücüyle vücudumuzla hem hareket etmemizi hem de bu bağımlılıktan insanları biraz kurtarmayı hedefleyen bir faaliyet gerçekleştirdik." dedi.

Edirne'de bisiklet sporunun gittikçe geliştiğini aktaran Gürkan, bir kaç yıl önce bir olan dernek sayısının bugün 7'ye yükseldiğini vurguladı.

"Birazdan bu parkurda yapacağımız yol da Edirne'nin ilk projeli bisiklet yolu" diyen Gürkan, şunları söyledi:

"Etkinlikler 1 hafta boyunca devam edecek. Bu bir hafta boyunca ben de dahil olmak üzere birçok kişiye, mümkün olduğunca, zorunluluklar dışında araç kullanmamayı tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğunca, bisikletle, yürüyerek, spor yaparak, hem bedenimizi daha sağlıklı kılmayı hem de doğaya daha az karbon salınımını hedefliyoruz."

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