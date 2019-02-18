HABER

Araçlarını durdurmak isteyen kişiyi yaralayan hırsızlık zanlıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

Araçlarını durdurmak isteyen kişiyi yaralayan hırsızlık zanlıları tutuklandı

Konya'da içinde bulundukları kamyoneti durdurmak isteyen kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaralayan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Altınekin ilçesinde dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Ahmet A. (32) ile Muhammet D'nin (20) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Altınekin ilçesi Toprakkale Mahallesi'nde dün, hırsızlık şüphelisi 2 kişinin bulunduğu kamyoneti durdurmak isteyen Mikail A, araç içerisinden av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyoneti Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde durdurmuş, araçtaki Ahmet A. ile Muhammet D'yi gözaltına almıştı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyorİstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor
Niğde'den tanzime günlük 100 ton patates gidiyorNiğde'den tanzime günlük 100 ton patates gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adliyeye sevk Altınekin ilçesi hırsızlık şüphelileri Konya

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti: Birlikte olduğumuz videoları sevgilisine gönderdi

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.