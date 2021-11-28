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Araçlarını gören neye uğradığını şaşırdı! Esenyurt'ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu

28.11.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir mahalleye dadanan hırsızlar, çok sayıda aracın dört lastiğini jantları ile birlikte çaldı. Yaşananlar İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerini oynadığı Çiçek Abbas filmindeki hırsızlık sahnesini akıllara getirirken, araçların o halleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Araçlarını gören neye uğradığını şaşırdı! Esenyurt'ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu

Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan hırsızlık görenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz cumartesi günü Örnek Mahallesi’nde yaşanan olayda mahalleye dadanan bir grup hırsız, sabah saatlerinde gözüne kestirdiği araçların dört lastiğini jantları ile birlikte çaldı. Araçların altına da taş koyarak sabitleyen hırsızlar ise geride hiçbir iz bırakmadan kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde durumun farkına varan araç sahipleri neye uğradığını şaşırırken, durumu yetkililere haber verdi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık ise Yeşilçam’ın önde gelen yapımlarından İlyas Salman ve Şener Şen’in başrollerini oynadığı Çiçek Abbas filmindeki hırsızlık sahnesini akıllara getirdi. Yaşanan o hırsızlık anlarından geriye ise sahiplerinin taş üzerine oturtulmuş araçlarını çektiği videolar kaldı.

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''EMEK BU KADAR UCUZ MU?''

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan araç sahibi Gökhan Dinç, “Dün akşam aracımı park ettim ve evime gittim. Sabah geldiğimde ise aracımı taş üstüne oturtulmuş ve sıfır lastikleri ile birlikte jantları çalınmış halde buldum. Yazık günah yani ne diyebilirim. Çalışıyoruz, çabalıyoruz emeğimizle bu araçları alıyoruz. Düşünsenize gecenin bir saati işten geliyorsunuz ve aracınızı park ediyorsunuz, sabah kalktığınızda ise bu manzara ile güne başlıyorsunuz. Yani bu kadar ucuz mu emek ne diyebilirim ki. Aracım sıfır araçtı. Lastikleri yeniydi ve 4-5 bin TL gibi bir tutarı vardı. Jantlar ise değeri 2-3 bin TL arasında değişiyor. Yani en azından 15 bin TL gibi bir zararım var. Maddi zararı da geçtim can sıkıntısı yetiyor insana. Benim annem engelli, bu araç onun rahatı için vardı. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Siz bu aracı bu hale getirerek engelli bir kadının kolunu kanadını kırdınız” dedi.

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''İLK HIRSIZLIK DEĞİL''

Olay hakkında konuşan bir başka araç sahibi İbrahim Eraslan, “Dün arabamızı buraya park ettik ve geldiğimizde arabamız bu haldeydi. Ne diyeyim ki, diyecek bir şey yok yani. Polis ekipleri geldi ve parmak izi aldı. Olayla ilgili inceleme başlattı. Bu yaşanan hırsızlık ise burada tek değil, bu bölgede buna benzer 4-5 farklı hırsızlık daha olmuş. Olan oldu artık. İnşallah kısa sürede bulunurlar” dedi.

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(İHA)

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Esenyurt
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