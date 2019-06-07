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Araçlarını yatak, halı, kilim, örtü ve havluyla 'dolu'dan korumaya çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 20:16 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı.

Araçlarını yatak, halı, kilim, örtü ve havluyla 'dolu'dan korumaya çalıştılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı.
Saat 18.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve sağanağa yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, araçlarını doludan korumak için köprü altlarına ve kapalı pazar yerlerine çekti. Vatandaşlar ise yol kenarlarında park halindeki araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika sonra dolu ve sağanak etkisini kaybetti.
BÜYÜK MÜCADELE VERDİ

  1. Yıl Mahallesi’nde yaşlı bir vatandaşın oturduğu apartmanın önünde park halindeki otomobilini doludan koruma mücadelesi kameraya yansıdı. Apartmandan koşarak çıkan kişi, istinat duvarında asılı olan kilimi alıp altına girerek yaklaştığı otomobilin üzerine örttü. Dolu ve sağanağa aldırış etmeyen kişiye eşi de 3’üncü kattaki evlerinden aşağıya örtü attı. Yaşlı adam havada kaptığı örtüyle de otomobilin açık kalan yerini kapatmaya çalıştı. Otomobilini korumak için büyük mücadele veren yaşlı vatandaş daha sonra koşarak apartmana girdi.

FOTOĞRAFLI

Araçlarını yatak, halı, kilim, örtü ve havluyla 'dolu'dan korumaya çalıştılarAraçlarını yatak, halı, kilim, örtü ve havluyla 'dolu'dan korumaya çalıştılarAraçlarını yatak, halı, kilim, örtü ve havluyla 'dolu'dan korumaya çalıştılarAraçlarını yatak, halı, kilim, örtü ve havluyla 'dolu'dan korumaya çalıştılar

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