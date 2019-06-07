Araçlarını yatak, halı, kilim, örtü ve havluyla 'dolu'dan korumaya çalıştılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı.

Saat 18.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve sağanağa yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, araçlarını doludan korumak için köprü altlarına ve kapalı pazar yerlerine çekti. Vatandaşlar ise yol kenarlarında park halindeki araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika sonra dolu ve sağanak etkisini kaybetti.

BÜYÜK MÜCADELE VERDİ