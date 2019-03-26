HABER

Araçlarını yıkayıp öğrencilere burs sağlıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Bahadın beldesinde bir işletmecinin faaliyete geçirdiği oto yıkama istasyonunda araçların yıkanması için yıkama makinesinin kumbarasına attığı parayla, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor - İşletme sahibi Güner Öztürk: "Aracını yıkamaya gelen vatandaş, para atarak yerleri dahi yıkıyor, fazla bozuk paralarını içine atıyor, bu da bizi sevindiriyor ve umutlandırıyor"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta bir işletmecinin kurduğu oto yıkama istasyonu, belde halkının desteğiyle üniversite öğrencilerine burs sağlanan bir tesis haline geldi.

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde esnaflık yapan Güner Öztürk (34), 4 yıl önce kurduğu oto yıkama işletmesinin gelirini beldedeki üniversite öğrencilerine burs olarak verme kararı aldı.

Öztürk'ün "bu işletmenin karının tamamı her yıl kasım ayında Bahadınlı üniversite öğrencilerine pay edilmektedir" tabelası astığı oto yıkama ünitesindeki uygulama, belde halkı tarafından takdirle karşılandı.

İstasyonda araçlarını yıkayan belde halkı, köpük ve su makinesinin çalışması için kumbaraya attığı bozuk paralarla üniversite öğrencilerine burs sağlayan işletmeye destek veriyor. Çoğu kişi, öğrencilere daha fazla burs verilmesi için yıkama bedelinin fazlasını kumbaraya atıyor. Yıkama tesisinin su giderini belediye, diğer giderlerini de işletmeci Güner Öztürk karşılıyor.

İşletme sahibi Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce oto yıkama ünitesini ticari amaçlı açtıklarını ancak daha sonra üniteyi belde halkının ortak kullandığı bir tesis haline getirdiklerini anlattı.

Yıl başından itibaren başlattıkları uygulama kapsamında tesisin yıllık gelirinin tamamını üniversite öğrencilerine burs olarak vereceklerini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Önce ticari amaçla burayı açmıştık. Çok şükür buranın gelirine ihtiyacımız kalmadı. Biz kasaba olarak öğrencilerimize ciddi yatırımlar yapıyoruz. Belediyemiz, derneklerimiz katkı veriyor, biz de bir şeyler yapma gereği duyduk. Buranın gelirinin tamamını yıllık olarak özellikle kasım ayında öğrencilerimize destek amaçlı bağışlayacağız. Her ay iki öğrenci temsilcimizle birlikte kumbaradan çıkan parayı alacağız. Beldemizde 35-40 üniversite öğrencisi var. Biriktirdiğimiz geliri kasım ayında öğrencilere burs olarak vereceğiz. Belediye başkanı su giderlerinde destek olacağı sözünü verdi. Elektrik giderini ve diğer masraflarını da kendimiz karşılıyoruz. Vatandaşlarımız gerçekten çok duyarlı. Aracını yıkamaya gelen vatandaş ayrıca para atarak yerleri dahi kendisi yıkıyor, fazla bozuk paralarını içine atıyor, bu da bizi sevindiriyor ve umutlandırıyor."

Oto yıkamadan gelirlerinin kışın aylık bin-2 bin lira olduğunu, yazın bu rakamın 8-10 bin liraya kadar çıktığını dile getiren Öztürk, "Özellikle gurbetçilerin gelmesiyle bu rakam daha da artıyor. Bu yıl daha fazla olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tesiste traktörünü yıkayan Veli Türken de duyarlılık göstererek işletmesinin bütün gelirini öğrencilere burs olarak veren Güner Öztürk'e teşekkür etti.

Türken, "Buraya atılan tüm paralar öğrencilere gidiyor, biz de elimizden gelen desteği sağlayama çalışıyoruz, gerekiyorsa fazlasıyla para atıyoruz. Sonuçta öğrencilerimize burs veriliyor." dedi.

Ceyhan Ayyıldız da öğrencilere katkı sağlamak için araçlarını sık sık yıkadıklarını, belde halkı olarak araçlarını yıkarken öğrencilere katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Şule Dincel Sarıkaya’nın ‘The Maid’ eseri Beyazart Müzayede’de sergilenecekŞule Dincel Sarıkaya’nın ‘The Maid’ eseri Beyazart Müzayede’de sergilenecek
Kartal Sahil Yolu'ndaki kaza trafik yoğunluğuna neden olduKartal Sahil Yolu'ndaki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahadın Oto Yıkama öğrenci bursu Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

75 bin 260 yıl hapis isteniyor!

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Eve tuvalet havalandırmasından giren 2 hırsız, yakalandı

Havalandırmadan girmişler! Karşı karşıya gelince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.