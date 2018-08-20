 Araçlarının yanışını gözyaşları içinde izlediler 

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilden inip canlarını kurtaran sürücü ile eşi ve kızı, yananarak alev topuna dönen araçlarını gözyaşları içinde izlediler. Araçtaki patlama ve yanma anı DHA kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl ilçe merkezinden kırsal Alanyurt Mahallesi'ne gitmekte olan Muhammed U. (30) idaresindeki 16 UT 111 plakalı özel otomobilin motor kısmından yoğun dumanlar yükseldi. Diş Hastanesi önünde motor kısmından alevler çıktığını da fark eden sürücü Muhammed U., aracı durdurup eşi Mısra U. ve kızı 3 yaşındaki Kumsal ile birlikte araçtan aracı terketti.
DHA KAMERALARINA YANSIDI
Araçtan kurtulan aile İnegöl İtfaiyesini aradı. Bir anda alev topuna dönen araçlarının büyük patlamalarla yandığını gören sürücü ve eşi, gözyaşlarına boğuldu. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçtaki yangını kısa sürede söndürdüler. Emniyet ekiplerinin güvenlik aldığı bölgeye yaklaşan vatandaşlar da meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Araçtaki patlama ve yanma anı DHA kameralarına saniye saniye yansıdı.
Yangının çıkışı ile alakalı araştırma başlatıldı.
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