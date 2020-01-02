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  4. Araçlarınızın kış bakımını yaptırın, yolda kalmayın

Araçlarınızın kış bakımını yaptırın, yolda kalmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Bursa’da kışın gelmesiyle birlikte araç sahipleri kışlık bakımlarını yaptırmaya başladı.Kışla birlikte sürücüler yolda kalmamak için araç bakımını yaptırmak için tamircilere akın etti.

Bursa’da kışın gelmesiyle birlikte araç sahipleri kışlık bakımlarını yaptırmaya başladı.
Kışla birlikte sürücüler yolda kalmamak için araç bakımını yaptırmak için tamircilere akın etti. Araç bakımı yapan ustalar, kış bakımının özellikle yaptırılması gerektiğini vurgularken, "Küçük masraflardan kaçayım derken yolda kalmayın diye" uyarıda bulundu. Bakımlarda yağ değişimi yapılırken, yağ filtrelerenin de mutlaka değişmesi gerektiğini belirten ustalar, "Değişmeyen filtrelerde kalan eski yağ motora konulan yeni yağı bozuyor. Bu da konulan yeni yağın işlevini gideriyor. Araçlarda yazın değişen polen filtrelerinin kışlık bakımlarda da değişmesi lazım. Bu filtreler yaz kış içeri giren havayı temizliyor" dedi.
Mudanya ilçesinde araç tamir işi yapan Ersin Gültekin, "Araç sahipleri kışın yolda kalmak istemiyorlarsa kışlık bakımlarını mutlaka yaptırsınlar. Özellikle yağ değişimiyle birlikte yağ filtresini de değiştirsinler. Bu filtre değişmezse, filtrede kalan eski yağ yeni yağın bozulmasına sebep oluyor. Polen filtreleri sadece yazın değişmez; kışın da değişmesi lazım. Bu filtreler havayı süzüyor. Kaçınılan küçük masraflar araçlarda büyük hasarlara ve maddî zararlara sebebiyet verebilir" dedi.

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