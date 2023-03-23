Araçlarla peş peş geldiler, birbirlerine kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi’nde meydana geldi. Hafif ticari araç ile 2 otomobil peş peşe cadde üzerine geldi. Burada duran araçlardan inen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüphelilerden biri, kanlar içerisinde yere yığılan yaralının üzerine aracını sürüp, çarpmadan uzaklaştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
(DHA)