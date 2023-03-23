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Araçlarla peş peş geldiler, birbirlerine kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada

23.03.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da cadde ortasında bir silahlı kavga olayı yaşandı. Peş peşe gelen otomobillerden inenler, cadde üzerinde birbirlerine kurşun yağdırdı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Araçlarla peş peş geldiler, birbirlerine kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi’nde meydana geldi. Hafif ticari araç ile 2 otomobil peş peşe cadde üzerine geldi. Burada duran araçlardan inen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüphelilerden biri, kanlar içerisinde yere yığılan yaralının üzerine aracını sürüp, çarpmadan uzaklaştı.

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Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı kavga

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