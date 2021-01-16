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Araçta başlayan yangın eve sıçradı

16.01.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Selendi ilçesinde evin altındaki garajda bulunan araçta başlayan yangın eve de sıçradı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde evin altındaki garajda bulunan araçta başlayan yangın eve de sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi.
Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karabeyler Mahallesinde meydana geldi. Ercan G.’ye ait evin altında bulunan garajda araç çalıştığı sırada motordan alevler yükselmeye başladı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın eve de sıçradı. Ev sahiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken Yangında 64 FN 163 plakalı araç tamamen yanarken evde de büyük hasar oluştu. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken ev ve araçtaki hasarın yaklaşık 20 bin TL olduğu bildirildi. Yangın ile ilgili Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.

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