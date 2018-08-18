HABER

Araçta çıkan yangın eve sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Düzce'de park halindeki araçta çıkan ve bitişiğindeki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Düzce'de, park halindeki araçta çıkan ve bitişiğindeki eve sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Hebeler köyünde, Sezgin Partlak'a ait park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracın tamamını saran alevler, bitişikteki Atilla Özcan'a ait iki katlı eve sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında dolayısıyla araç kullanılamaz hale gelirken, evde hasar oluştu.

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Samsun'daki akıllı tahtalarda yerli yazılım kullanılacakSamsun'daki akıllı tahtalarda yerli yazılım kullanılacak
/fotoğraflar / Güngören'de 6 katlı binada yangın (1)/fotoğraflar / Güngören'de 6 katlı binada yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç yangını Düzce Yığılca

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.