Araçta çıkan yangın eve sıçradı

Düzce'de, park halindeki araçta çıkan ve bitişiğindeki eve sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Hebeler köyünde, Sezgin Partlak'a ait park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracın tamamını saran alevler, bitişikteki Atilla Özcan'a ait iki katlı eve sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında dolayısıyla araç kullanılamaz hale gelirken, evde hasar oluştu.

