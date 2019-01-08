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Araçta 'Diego' ile yapılan aramada 73 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 15:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 73 kilo 6 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Araçta 'Diego' ile yapılan aramada 73 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 73 kilo 6 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Yüksekova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Kazan köyü yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta özel eğitimli narkotik köpeği 'Diego' ile arama yapıldı. Aramada, araçta 73 kilo 6 gram eroin, 1 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 815 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor
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