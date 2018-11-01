Araçta karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

Adana'da, araç içindeki kömürlü ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde büfe işleten Bekir İçigen'den (39) haber alamayan yakınları iş yerine gitti.
Büfede kimsenin olmadığını gören yakınları, İçigen'i, yakınlardaki hafif ticari aracının içinde baygın buldu.
Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası İçigen müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, araçta incelemelerde bulundu.
Araçta kömürlü ocak bulan ekiplerin, İçigen'in ısınmak isterken karbonmonoksitten zehirlendiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
İçigen'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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