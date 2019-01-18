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Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde devrilen hafif ticari araçta sıkışan Melek Akkuş (28), yaralandı.

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde devrilen hafif ticari araçta sıkışan Melek Akkuş (28), yaralandı. Akkuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 9.00 sıralarında Çardak ilçesi Havalimanı kavşağında meydana geldi. Melek Akkuş yönetimindeki 20 R 1260 plakalı hafi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, araçta sıkışan Akkuş, yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çaba sonucu Akkuş'u sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkuş, tedaviye alındı. Akkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardıAraçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

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