Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkıp TIR'a arkadan çarpan midibüsün sürücüsü ile İzmir'den Karadeniz turu yapmaya gelen 10 öğrenci yaralandı. Çevredekiler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu, zamanla yarışıp, kurtarma ekiplerine yardım etti. Kaza, saat 11.30 sıralarında, Söğütlü Mahallesi'nde sahil yolunda meydana geldi. İzmir'den Karadeniz turu için bölgeye gelen 16-18 yaş grubu toplam 19 öğrencinin bulunduğu, Trabzon'dan Giresun yönüne giden Ziya Öztürk yönetimindeki 61 S 1602 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, aynı yöne giden M.Ö. yönetimindeki TIR'ın, 33 F 4568 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Minibüsün ön tarafı hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından midibüste yaralanan 10 öğrenci ambulanslarla hastanelere götürüldü. Hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazada midibüste sıkışan sürücünün kurtarılması için ise çevredekiler seferber oldu, kurtarma ekiplerine yardım etti. Ağır yaralanan midibüs sürücüsü, yoğun çabalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
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