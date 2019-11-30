HABER

Araçta silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde araç içerisinde silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde araç içerisinde silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu. Olayda A.S.K, kaldırıldığı hastanede ölürken, S.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Atatürk Mahallesi Ata Caddesi üzerinde A.S.K’ya ait 80 LT 401 plakalı araçta alkol aldıkları ileri sürülen iki amca oğlu A.S.K. ve S.K araçta bulunan tabanca ile oynarken ateş aldı. S.K.’nın elinde ateş alan tabancadan çıkan mermi, yanındaki A.S.K.’ya isabet etti. Ağır yaralanan A.S.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce Nurdağı Devlet Hastanesine ardından ise Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan A.S.K, hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan amca oğlu S.K, ise Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerince yapılan titiz çalışma ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

PARTNER'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti
Çift sürerken devrilen traktörün altında kaldıÇift sürerken devrilen traktörün altında kaldı
Kastamonulu pastırmacılardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekKastamonulu pastırmacılardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitlis’te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 asker yaralı

Askeri araçla kamyon çarpıştı!

Ordu'daki seri katil dehşetinde flaş gelişme! Kurbanların fotoğrafları telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay!

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Rus keşif gemisi Akdeniz'e iniyor

İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Adliyeye böyle götürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.