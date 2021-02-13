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Araçta sızmış halde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

13.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Antalya’da araçta sızmış halde bulunan ve bir önceki gece yaşanan hırsızlık olayının faili olarak gözaltına alın şüpheli tutuklandı.Manavgat ilçesi Çevreyolu Kumyolu Kavşağı’nda yaralamalı trafik kazası ihbarı için olay yerine giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 07 LGV 70 plakalı ticari aracın direksiyonunda sızmış vaziyette bir şahısla karşılaştı.

Antalya’da araçta sızmış halde bulunan ve bir önceki gece yaşanan hırsızlık olayının faili olarak gözaltına alın şüpheli tutuklandı.
Manavgat ilçesi Çevreyolu Kumyolu Kavşağı’nda yaralamalı trafik kazası ihbarı için olay yerine giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 07 LGV 70 plakalı ticari aracın direksiyonunda sızmış vaziyette bir şahısla karşılaştı. Trafik polisleri tarafından araçtan indirilen ve adının Uğur Gezici olduğu belirlenen şahıs, aracı kullanan kişiyi tanımadığını, kendisini Aksu’da yoldan aldığını, benzin bittiği için petrole gittiğini söyledi.
Gezici’nin söylediklerine inanmayan trafik polisleri aracın bagajının butik malzemeleriyle dolu olması nedeniyle durumu Asayiş Büro Amirliğine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, araçtaki malzemelerin gece Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinden çalınan malzemeler olduğunu belirledi. Ayrıca Uğur Gezici’nin bir gün önce yine çevreyolu üzerinde meydana gelen bıçakla yaralama olayının faili olarak arandığı belirlendi.
Trafik ekiplerince Uğur Gezici’ye sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan 2 bin 698 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz bir kişiye araç vermekten yine 2 bin 698 TL para cezası uygulandı. Maskesiz sokağa çıktığı için 900 TL idari para cezası uygulanan Uğur Gezici, asayiş ekiplerince emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Uğur Gezici çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

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