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Araçta uyurken uyuşturucuyla yakalandı

30.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir kişi park halindeki araçta uyurken 48,75 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde gece meydana geldi.

Araçta uyurken uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da bir kişi park halindeki araçta uyurken 48,75 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracın içinde uyuyan ve şüphe uyandıran S.Ç.(27), polis tarafından uyandırıldı. Araçta yapılan aramada 48,75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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