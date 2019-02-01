Araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde şüpheli bir araçta jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 500 gram esrar bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Derince Yörükler mevkiinde park halindeki bir araçtan şüphelenen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda paketler halinde 500 gram esrar, 2 sentetik hap, 1 tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen S.Ç. isimli genç kız, B.N. isimli kadın ile R.B., N.Ç. ve E.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığına götürülen şahıslar işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan E.D. ve R.B.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken; N.Ç, S.Ç. ve B.N. ise serbest bırakıldı.



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