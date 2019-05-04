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Araçtaki doğal gaz boruları yola düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kağıthane'deki olayda 5 araç zarar görürken tır sürücüsü gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan tırdan düşen doğal gaz boruları 5 araca zarar verdi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Gürsel Mahallesi Çağlar Sokak'ta, yokuş yukarı çıkan 34 JNH 18 plakalı tırın üstündeki doğal gaz boruları henüz belirlenemeyen nedenle yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın üstünden yola düşen doğal gaz boruları yokuştaki 5 araca zarar verdi. Olayda tır sürücüsü ve bir kadın şoka girerken, sağlık ekipleri duruma müdahale etti.

Şerit çekilen sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Doğal gaz borularını sokaktan kaldırmak için vinç çalışmalara başladı.

Olayla ilgili, tırın sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz borosu Kağıthane TIR

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