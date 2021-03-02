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  4. Araçtan 4 kilo 250 gram uyuşturucu madde çıktı

Araçtan 4 kilo 250 gram uyuşturucu madde çıktı

02.03.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Araçtan 4 kilo 250 gram uyuşturucu madde çıktı

İzmir’de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, durdurulan şüpheli bir araçta 4 kilo 250 gram skank maddesi ele geçirildi.İzmir’in Buca ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.

İzmir’de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, durdurulan şüpheli bir araçta 4 kilo 250 gram skank maddesi ele geçirildi.
İzmir’in Buca ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucu, araçta gizlenmiş halde 4 kilo 250 gram skunk türü sentetik uyuşturucu bulundu. Konu ile ilgili 2 kişi yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmak üzere savcılığa sevk edildi.

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