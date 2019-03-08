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Araçtan atıldığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadını seyir halindeki otomobilden atarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) – Mersin’in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilden atıldığı iddia edilen kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Baraj Mesire Yolu mevkisinde iki gün önce seyir halinde araçtan atıldığı ileri sürülen R.D. (37), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kadını aracından atarak öldürdüğü iddiasıyla E.Ç'yi (47) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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