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Araçtan düşen kardeşlerden 1’i öldü 2’si yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen kardeşlerden biri öldü, ikisi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hassa ilçesinden topladıkları incir ve üzümleri Dörtyol ilçesine satmak için amcası Ayhan Çil’in kullandığı 31 N 8818 plakalı hafif ticari araç ile yolculuk eden Ayşegül (12), Sevinç (23) ve Ülkü Çil (16) kardeşler, İskenderun’un Denizciler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesinin ardından savrulan araçtan düştüler.Kazanın haber verilmesi üzerine yaralanan kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından İskenderun’daki hastanelere kaldırıldı.Kardeşlerden Ayşegül Çil, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, iki kardeşin tedavileri sürüyor.Kazada hayatını kaybeden Ayşegül Çil’in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Dörtyol Özerli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Araçtan düşen kardeşlerden 1’i öldü 2’si yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen kardeşlerden biri öldü, ikisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hassa ilçesinden topladıkları incir ve üzümleri Dörtyol ilçesine satmak için amcası Ayhan Çil’in kullandığı 31 N 8818 plakalı hafif ticari araç ile yolculuk eden Ayşegül (12), Sevinç (23) ve Ülkü Çil (16) kardeşler, İskenderun’un Denizciler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesinin ardından savrulan araçtan düştüler.
Kazanın haber verilmesi üzerine yaralanan kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından İskenderun’daki hastanelere kaldırıldı.
Kardeşlerden Ayşegül Çil, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, iki kardeşin tedavileri sürüyor.
Kazada hayatını kaybeden Ayşegül Çil’in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Dörtyol Özerli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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