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Araçtan inen şahıs köprüden Fırat Nehri’ne atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde araçtan inen bir şahıs, köprüden Fırat Nehri’ne atladı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde araçtan inen bir şahıs, köprüden Fırat Nehri’ne atladı. Olay yerinde toplanan kalabalık, şahsı kurtarmak için büyük çaba harcadı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre ailevi sorunlardan dolayı bunalıma girdiği öğrenilen Mehmet I. (28), araçla geldiği Gaziantep ile Şanlıurfa’yı birbirine bağlayan Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü’nde durdu. Araçtan inen şahıs, herkesin gözleri önünde demir korkuluklara çıkıp Fırat Nehri’ne atladı. Olayı görenler şahsı kurtarmak için büyük çaba harcadı. Olay yerine toplanan kalabalığın şahsı kurtarmaya çalışması ve yaşanan panik kameralara yansıdı. Suya atlayan vatandaşlar tarafından çıkartılan şahıs, olay yerine gelen ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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