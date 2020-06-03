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Araçtan kurşun yağdıran şüpheliler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Ümraniye'de özel güvenlik görevlisi Murat Kaya, çalıştığı deponun önünde durdukları için uyardığı iki şüpheli tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, iki şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye'de bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 Mayıs tarihinde gece saat 01.45 sıralarında bir araç Murat Kaya'nın özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı fabrika deposunun önünde durdu. Aracın içindeki kişileri, depoda çalışan diğer güvenlik görevlileri uyardı. Uyarının ardından araç deponun önünden ayrıldı. Şüpheliler kısa süre sonra plakasız bir araçla tekrar deponun önüne geldi ve özel güvenlik görevlisi Murat Kaya'ya 5 el ateş etti. Kaya, kaldırıldığı Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmaların devamında eşkal ve kimlikleri tespit edilen Taha B. (26) ve Denizcan A. (26) yapılan takip sonucu Kartal'da olayda kullanılan silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarında uyuşturucu kullanmaktan, kasten adam yaralama, tehdit ve hırsızlıktan suç kayıtları olduğu öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin plakası olmayan beyaz renkli lüks bir araçla olay yerine geldikleri, Kaya'ya ateş edip kaçtıkları ve Kaya'nın kulübenin arkasına doğru gittiği görüldü. Görüntülerin devamında ise yaralı haldeki Kaya'nın sedyeyle olay yerine gelen ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldüğü görüldü.

(DHA)

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