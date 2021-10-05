Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı

Osmangazi'ye bağlı Elmasbahçeler Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sokak başında aracından malzeme indiren iki kişi ile karşı grupta bulunan 3 şahıs arasında tartışma çıktı.

ARAÇTAN POMPALI TÜFEK ÇIKARARAK KARŞI TARAFI KOVALADI

Diğer gruptaki bir kişi araca koşup pompalı tüfeği alarak geri geldi. Diğer grubu tüfekle kovalayan şahsın ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalar şans eseri park halindeki aracın camına denk geldi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEN KİŞİ ARANIYOR

Saçmalardan son anda kurtulan iki kişi yara almadan kaçmayı başardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle ateş eden şahsı arıyor.

İHA

