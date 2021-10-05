HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı

Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı

05.10.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tartışma yaşayan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada bir kişinin pompalı tüfekle hasımlarını kovalayarak ateş açtığı görüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı

Osmangazi'ye bağlı Elmasbahçeler Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sokak başında aracından malzeme indiren iki kişi ile karşı grupta bulunan 3 şahıs arasında tartışma çıktı.

ARAÇTAN POMPALI TÜFEK ÇIKARARAK KARŞI TARAFI KOVALADI

Diğer gruptaki bir kişi araca koşup pompalı tüfeği alarak geri geldi. Diğer grubu tüfekle kovalayan şahsın ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalar şans eseri park halindeki aracın camına denk geldi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AW433808_03

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEN KİŞİ ARANIYOR

Saçmalardan son anda kurtulan iki kişi yara almadan kaçmayı başardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle ateş eden şahsı arıyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor
Bir anda havada gördü, sopayla kovaladıBir anda havada gördü, sopayla kovaladı
CHP itiraz etti, AYM iptaline karar verdiCHP itiraz etti, AYM iptaline karar verdi
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Facebook borsada da çöktü

Facebook borsada da çöktü

Uzman isim açıkladı! Sorunun nedeniyle ilgili dikkat çeken iddia

Uzman isim açıkladı! Sorunun nedeniyle ilgili dikkat çeken iddia

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Dijital Dönüşüm Ofisi'nden veri sızıntısı açıklaması

Dijital Dönüşüm Ofisi'nden veri sızıntısı açıklaması

Facebook çalışanları şirkete giremedi

Facebook çalışanları şirkete giremedi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.