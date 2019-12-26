Araçtan uzun namlulu kalaşnikof atan iki zanlı yakalandı

Ankara polisi bir araçtan AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah atıp kaçan 2 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Mamak ilçesi Plevne Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Araç olay yerinden kaçarken polis ekipleri ise şüpheli aracın peşine düştü. Kovalamaca esnasında araç içerisinden, AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah dışarı atıldı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalarda şüphelilerin kimlik bilgileri ve olayda kullanmış oldukları otomobili belirledi. Zanlıların saklanmış oldukları adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan S.D ve S.B isimli iki kişinin adli sicil kayıtlarının kabarık olduğu tespit edildi. Zanlılardan S.D.’nin 38 ayrı suçtan kaydının bulunduğu Cezaevinden yeni çıktığı belirlendi. S.B.’nin ise 17 ayrı suçtan kaydı ortaya çıktı. Zanlılar emniyet işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

