HABER

Aradan 26 yıl geçti, terörün izleri hala silinmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:49 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde 1993 yılında terör örgütü PKK’nın saldırısında ailesinden 4 şehit 8 gazi veren Çelik ailesi, terörün izlerini ibret olsun diye silmeyip saldırının yaşandığı evi olduğu gibi bıraktı.Sason ilçesinde yaklaşık 26 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda Çelik ailesinden 4 kişi şehit olmuş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Batman’ın Sason ilçesinde 1993 yılında terör örgütü PKK’nın saldırısında ailesinden 4 şehit 8 gazi veren Çelik ailesi, terörün izlerini ibret olsun diye silmeyip saldırının yaşandığı evi olduğu gibi bıraktı.
Sason ilçesinde yaklaşık 26 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda Çelik ailesinden 4 kişi şehit olmuş, 8 kişi de yaralanmıştı. Birçok noktasına roket, uzun namlulu silah mermisi ve el bombaları isabet ettiği için kullanılamaz hale gelen evi boşaltmak zorunda kalan aile, saldırıya uğrayan evin hemen yanında köylülerin de desteği ile yapılan yeni evlerinde yaşamlarını sürdürmeye başladı. Çelik ailesi, eski evlerini de 26 yıldır olduğu gibi bırakarak terörün kanlı yüzünü tüm gerçekliği ile gözler önüne seriyor.
Evi olduğu gibi bırakan ve saldırıda yaralı olarak kurtulan Mehmet Şerif Çelik, teröristlerin köye girişi sırasında çocuklarını ahıra indirdiğini söyledi. Her fırsatta kadın haklarından söz eden PKK’lı teröristlerin roket, uzun namlulu silah ve el bombaları sonucu ahırda saklanan aralarında biri 9 diğeri 11 yaşındaki iki kız çocuğunun da olduğu 4 kişiyi katlettiğini, 8 kişiyi de yaraladığını ifade etti. Saldırı sırasında kapıya gelen teröristlerle karşı karşıya gelen karısının keserle bir teröristi yaraladığını anlatan Çelik, şunları söyledi:
"Hanımım gürültü sesini duyunca ben sanmış ve dışarı çıkıp baktığında 3 PKK’lı dışarıda kapının önünde bekliyormuş. Keserle onlara vurmuş içeri geri dönmüş. Ben yukarıda nöbet tutuyordum gürültüyü duyunca bir bakayım diye aşağıya indim. Terörist ben aşağıya inerken beni takip ediyormuş, arkamdan el bombası attı ve yaralandım. Yaralı halimle içeri girdim ve hanımıma ‘eğer sağ isen 3 kez yukarı vur’ diye seslendim, eşim de yukarıya vurdu. Yanımda da eniştem vardı ona da dedim ki ‘enişte ne yaparsan yap yukarıyı kaz. Çocukları ve hanımımı yukarı çek’ eniştem de bulunduğumuz yeri kazıp çocuklarımı ve eşimi yukarı çekti.”

Vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşıyor
Olayın yaşandığı gece kendisinin ambulansla hastaneye götürüldüğünü vurgulayan Çelik, saldırıda 13 şarapnel parçasının vücudunun farklı yerlerine isabet ettiğini söyledi. Vücuduna isabet eden şarapnel parçalarının bazılarının ameliyatla alındığı bazılarının ise hala vücudunda bulunduğunu dile getiren Çelik, "13 tane şarapnel parçası belimden aşağıya saplanmış. 2-3 kez doktora gittim bazılarını çıkardık ama bazıları da vücudumda kaldı. Bizler terör olaylarını çok yaşadık ve bu olaydan çok çektik. Eğer o zamanlarda köyümüz terörün eline geçmiş olsaydı bir çok insana zarar verecektiler ama biz korucular olarak ne devletimizi ne bayrağımızı terörün eline vermedik. Hala da devam ediyoruz bizler vatan için devlet için bayrak için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın emriyle bizleri çağırdıkları zaman gaziyim ama bu vatan için, bu devlet için ve bu bayrak için canımı, kanımı feda ederim. Bizler hala akşamları damların üstünde olan mevzilerde nöbet tutuyoruz. Terör geldiğinde bu köyden hiç bir şey alamaz ne bayrağımızı ne de vatanımızı alamaz elimizden" dedi.

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralıPatates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı
Temizlik işçilerinden görev öncesi Mehmetçiğe destek selamıTemizlik işçilerinden görev öncesi Mehmetçiğe destek selamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

'Türkiye hedeflerine ulaşmıştır'

ABD-Türkiye görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Kritik görüşmede Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı için Suriye'ye gönderildi

Komandolardan sonra özel harekat polisleri de katılıyor

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 75 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'da nefes kesen operasyon! Saniye saniye takip edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.