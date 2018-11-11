Arafat Müzesi Filistin'in hafızası

Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın, artık Yasir Arafat Müzesinin bir bölümü olan odası, bir vatanın ve bir direnişçinin tarihini anlatıyor.

Ramallah'taki Yasir Arafat Müzesi, Filistin liderinin ülkeyi yönettiği, aynı zamanda kuşatma altında kaldığı ve son direnişi sergilediği bina ile yeni inşa edilen müze olmak üzere 2 binadan oluşuyor.

Kasım 2016'da ziyarete açılan ve 7 milyon dolara mal olan müze, bin 300 metrekarelik alana sahip.

Ebu Ammar lakabıyla da anılan Arafat'ın İsrail askerlerinin kuşatması altında kaldığı binadaki birkaç metrekareyi geçmeyen yatak odasındaki küçük dolabında; 4 adet askeri üniforması, başına örttüğü kefiye bulunuyor.

Odada ayrıca basit bir yatak ve kızı Zehva'nın fotoğrafı yer alıyor.

Arafat'ın odasının yanında ise korumalarının kaldığı ranzalar ve ortada bir kalaşnikof, buranın bitişiğinde ise Filistin'in efsanevi liderinin ömrünün son döneminde tedavi gördüğü odası bulunuyor.

- Arafat, direnişin sembolü

Kefiye ve askeri üniformalarıyla akıllara kazınan Yasir Arafat, Filistinliler ve uluslararası toplum için Filistin direnişinin sembolü olarak anılıyor.