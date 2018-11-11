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Arafat Müzesi Filistin'in hafızası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Yasir Arafat Müzesi, bir vatanın ve bir direnişçinin tarihini anlatıyor - Müze görevlisi Selva Gazzavi: "Arafat burada son günlerini geçirdi. Kuşatmaya rağmen yönetimi burada sürdürdü, uluslararası toplumla iletişime geçti ve heyetleri kabul etti" - Müze Müdürü Muhammed Halayika, müzenin geçen 2 yılda 70 ülkeden binlerce ziyaretçiyi kabul ettiğini söyledi

Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın, artık Yasir Arafat Müzesinin bir bölümü olan odası, bir vatanın ve bir direnişçinin tarihini anlatıyor.

Ramallah'taki Yasir Arafat Müzesi, Filistin liderinin ülkeyi yönettiği, aynı zamanda kuşatma altında kaldığı ve son direnişi sergilediği bina ile yeni inşa edilen müze olmak üzere 2 binadan oluşuyor.

Kasım 2016'da ziyarete açılan ve 7 milyon dolara mal olan müze, bin 300 metrekarelik alana sahip.

Ebu Ammar lakabıyla da anılan Arafat'ın İsrail askerlerinin kuşatması altında kaldığı binadaki birkaç metrekareyi geçmeyen yatak odasındaki küçük dolabında; 4 adet askeri üniforması, başına örttüğü kefiye bulunuyor.

Odada ayrıca basit bir yatak ve kızı Zehva'nın fotoğrafı yer alıyor.

Arafat'ın odasının yanında ise korumalarının kaldığı ranzalar ve ortada bir kalaşnikof, buranın bitişiğinde ise Filistin'in efsanevi liderinin ömrünün son döneminde tedavi gördüğü odası bulunuyor.

- Arafat, direnişin sembolü

Kefiye ve askeri üniformalarıyla akıllara kazınan Yasir Arafat, Filistinliler ve uluslararası toplum için Filistin direnişinin sembolü olarak anılıyor.

Geçen yüzyılın başlarından itibaren Filistin tarihini anlatan müzeye girenler yarım saat içinde yıllara yayılan Filistin mücadelesinin hikayesini okuyabiliyor.

Ziyaretçiler en çok Arafat'ın silahına ilgi gösteriyor.

AA muhabirine konuşan müze görevlisi Selva Gazzavi, "Arafat burada son günlerini geçirdi. Kuşatmaya rağmen yönetimi burada sürdürdü, uluslararası toplumla iletişime geçti ve heyetleri kabul etti." dedi.

Gazzavi, Arafat'ın odasında hiçbir değişiklik yapılmadığını, sadece yeni müze binasına geçiş koridorları açıldığı bilgisini verdi.

İsrail askerlerinden korunmak için 3 yıl kuşatma altında kalan Arafat'ın ofisinde, pencerelerin varil ve kum torbalarıyla kapalı olduğunu ifade eden Gazzavi, gençlerin yarım saatlik bir turla bu müze sayesinde ülkelerinin tarihini öğrenebildiklerini dile getirdi.

Müze Müdürü Muhammed Halayika, buranın Filistin'in hafızası olduğunu söyleyerek, müzenin 20'nci yüzyılın başlarında Filistin'in Osmanlı Devletinin bir parçası olduğu dönemle başladığını ve önemli olaylar, konferanslar ve kişiler ile devam ederek Arafat'ın ölümüyle sonlandığını belirtti.

- 2 yılda 70 ülkeden binlerce ziyaretçi

Halayika, müzenin geçen 2 yılda yaklaşık 70 ülkeden binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini kaydetti.

Müzede Arafat'ın eşyalarının ve arşivinin önemli bir bölümümün yer aldığını ifade eden Halayika, farklı ülkeler arasında gidip geldiği için Arafat'ın arşivinin bir kısmının kaybolduğunu aktardı.

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında vefat etmişti.

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Ebu Ammar Filistin FKÖ Yasir Arafat

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