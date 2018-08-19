Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi

Fırtına ve yağmur hacıları korkutup, akıllara 2015 yılında Kabe’de yaşanan vinç kazasını getirdi. Fırtına yaklaşık yarım saat sürdü. Hacı adayları kafileler halinde Arife günü sabahına kadar Arafat’a çıkmaya devam edecek.

Yarın öğleden sonra Arafat’ta vakfe duracak olan hacı adayları, akşam saatlerinde gün battıktan sonra Arafattan ayrılıp, Müzdelife ve Mina’ya akın edecek.

KABE’NİN ÖRTÜSÜ UÇTU

Mekke ve Arafat’taki fırtına sırasında Kabe’nin her yıl değiştirilen örtüsü de uçtu. Kabe’deki görevliler fırtınanın dinmesinin ardından Kabe’nin örtüsünü yerine koydu.

Yarın değiştirilmek üzere sökülen Kabe örtüsü Mekke’de meydana gelen fırtına sonucu açıldı. Kâbe’nin büyük bir kısmını daha önce hiç açık görmeyen hacılar şaşkınlık yaşadı. Arafat’a doğru yola çıkan hacı adayları fırtına sebebi ile zor anlar yaşarken, Kabe’nin örtüsünün açılması hacı adaylarını korkuttu.

Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen Kabe örtüsünün değiştirilme işlemi saatler sürüyor. Arefe akşamı değiştirilmeye başlanan Kabe örtüsü, bayram sabahına kadar değiştirilmiş oluyor. Saf ipek ve 4 altın parçadan oluşan 47 metre uzunluğundaki Kabe örtüsünün üzerinde altın ve gümüş işlemeli ayet ve dualar da bulunuyor.

